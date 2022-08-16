"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо

Ольга Кабо за свою жизнь была замужем дважды – оба раза неудачно.

Второй брак знаменитой актрисы, к сожалению, оказался провальным. Звезда театра и кино вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева: прожила с ним одиннадцать лет и даже умудрилась на пятом десятке родить сына, но, к сожалению, совместный ребенок не смог спасти этот союз. После развода народ стал шептаться: мол, Ольга Кабо решила уйти от супруга из-за финансовых проблем, которые навалились на его плечи.

Дело в том, что неожиданно для всех бывший возлюбленный артистки стал банкротом. К слову, даже спустя годы он продолжает решать вопросы с кредиторами. Что же касается развода со знаменитостью, то Николай Разгуляев уверяет: звезда картины "Сармат" – отнюдь не меркантильная особа, а расставание связано в первую очередь с тем, что у экс-супругов угасли чувства.

Сейчас парочка поддерживает общение ради наследника, которому дали имя Виктор. И даже несмотря на проблемы с деньгами, Николай Разгуляев старается всячески помогать своему сыну. Ведь, к слову, его рождение – настоящее чудо. Только сейчас бизнесмен решил откровенно объявить детали беременности Ольги Кабо.

"Она пошла на определенный риск, рожая его, потому что ей было 44, практически 45 лет. И, тем не менее, она его родила". – поведал предприниматель.