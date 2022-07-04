Не бедствует: Раскрыт размер пенсии Якубовича

Леонид Якубович удивил размером своей пенсии.

Леонид Якубович – один из наиболее популярных телеведущих отечественного телевидения. Уже в девяностых годах он стал ведущим знаменитого шоу "Поле чудес". Прийти на его передачу и получить шанс выиграть суперприз мечтал каждый. При этом многих также волновал вопрос, какое состояние нажил Якубович за годы вращения барабана.

Телеведущему уже за семьдесят, при этом он не спешит уходить на заслуженный покой. Несмотря на пенсионный возраст, он не покидает свое поприще, не желая отказываться от дополнительного дохода. Это неудивительно, поскольку государственные выплаты у Якубовича не такие высокие, как это может казаться. Леонид Аркадьевич заявил, что получается всего лишь двадцать три тысячи рублей. При этом ведущий не расстраивается, поскольку его кормит "Поле чудес". "Я работая", – говорит он.

Мужчина признается, что не тратит пособие, а хранит его на сберегательном счете. Стоит отметить, что Леонид Аркадьевич еще содержит семью. На это ему хватает тех денег, которые он зарабатывает в качестве ведущего капитал-шоу. Так что ни он, ни его родственники не бедствуют.