Приспустила штанишки: раздавленная раком Заворотнюк показала изгибы тугих бедер

Наследница Анастасии Заворотнюк решила подразнить поклонников.

В личном блоге Анна опубликовала серию снимков, на которых предстала в откровенном образе. Девушка запечатлена на фоне дорогой машины и загородного дома. Она красуется в спортивном образе: крошечном топике и брюках. Чтоб продемонстрировать изгибы тугих бедер, Заворотнюк даже приспустила штанишки до неприличия.

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" спросила у подписчиков, какая, на из взгляд, фотография самая крутая. Народ рассыпался в комплиментах, отметив, что на всех снимках девушка выглядит сногсшибательно.

"Шикарные все (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аняяяя! Ну звезда!", "Вау вау ваууу все", "Королева", "Просто божественная", "Я сначала подумала, что это жена Джастина Бибера", – написали в комментариях.

Несмотря на болезнь матери Анна Заворотнюк старается вести активный образ жизни – много путешествует и занимается развитием личного блога. При этом девушка, по сути, является единственной связью поклонников с онкобольной Анастасией Заворотнюк. Она время от времени рассказывает о состоянии матери. По ее словам, женщина сейчас находится на тяжелом лечении.

Не так давно Анна Заворотнюк делилась, что новость о болезни родительницы далась ей нелегко. Девушка была буквально раздавлена раком матери – от стресса она почти год ничего не ела.