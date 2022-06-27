"Мне даже говорить о ней противно": Обвиненная во лжи Васильева жалуется на нищенскую пенсию

В последнее время многие российские артисты сетуют на недостойные пенсионные выплаты. Не стала исключением Татьяна Васильева. Недавно женщина заявила, что получает нищенские выплаты – шестьдесят тысяч рублей. Так, она отметила, что никаких золотых гор в глаза не видит.
Однако не стоит забывать, что Васильева – далеко не старушка-пенсионерка, живущая от выплаты к выплате. Хоть официально она и вышла на пенсию, но работу не забросила. Так, она не покинула театральную труппу, снимается в кино и расхаживает по телевизионным передачам.
Нельзя сказать, что Татьяна Григорьева бедствует. Например, в 2021 году стало известно, что женщина потратила более пятисот тысяч рублей на отдых на Мальдивских островах для семьи. По всей видимости, актрисе неплохо платят за посещение различных программ.
Кстати, за активное участие в телешоу ее нередко критикует коллега по цеху Станислав Садальский. По его мнению, ради денег звезда "Закрытой школы" скажет все что угодно.
Но не только Садальский негативно высказывается в адрес Васильевой. Недолюбливает артистку и Сергей Никоненко. Так, он обвинил актрису в лживости, заявив, что она может любого обмануть. "Мне даже говорить о ней противно", – возмущается мужчина.