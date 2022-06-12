"Слава Богу": Лечение онкобольной Заворотнюк вышло на новый уровень

Рак мозга – крайне тяжелая болезнь, но верить в чудо нужно до последнего. Сегодня Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с недугом, появились неплохие новости.

Оптимисты говорят, что выхода нет только из гроба, а все остальное можно пережить. Диагноз "рак мозга", которые поставили знаменитой актрисе, действительно страшный, но не безнадежный. Вопреки прогнозам скептиков Анастасия Заворотнюк уже много лет держится на плаву и не собирается сдаваться.

Чего только не пишут злопыхатели в Сети о "прекрасной няне". Ложные слухи, выдуманные приговоры и фальшивые снимки заполонили медийное пространство. Правдивую информацию сейчас можно получить только от старшей дочери звезды. Анна — единственный человек из семьи, который тонко намекает россиянам о состоянии онкобольной.

Вся Россия попала под давление санкций, поэтому народ забеспокоился, может ли Анастасия Заворотнюк получать все необходимое в сложившихся условиях. Наследнице актрисы задали вопрос: "Есть ли сложности в лечении мамы ввиду последних изменений в мире?".

Ответ поступил обнадеживающий. "Слава Богу, нет, пока ничего такого не ощутили", — заявила Анна. Девушка дала понять, что ситуация вышла на новый уровень — пройден момент кризиса, когда можно было ожидать чего угодно из-за политических противоречий.

Напомним, Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике в 2019 году. Она перенесла сложную операцию на мозге и теперь восстанавливается в окружении близких людей. Народ продолжает молиться за здоровье звезды и следить за последними новостями. Ученые и ведущие медики страны обещают сделать все возможное, если "прекрасной няне" понадобится их помощь.