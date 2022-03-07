"Мама и папа, найдитесь!": Вышвырнутая за борт Гулькина с мольбою ищет семью

Наталия Гулькина – суперзвезда девяностых. Ее хит "Музыка нас связала" знала и пела практически вся страна. Однако в последнее время она оказалась вышвырнута за борт отечественного шоу-бизнеса. Сейчас о певице ничего не слышно: она не посещает светские мероприятия и практически не выступает на сцене. Гулькина – настоящая любительница животных. Так, недавно она решила помочь собаке по имени Акелла.
"Мама и папа, найдитесь!" – написала Наталия в своем "Инстаграм".
Судя по социальным сетям, Гулькина является хозяйкой нескольких кошек. В микроблоге она часто делится фотографиями любимцев.