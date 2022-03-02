Не смог сдержать слез: После заявления о разводе Малафеев вернулся в семью

В прошлом году Вячеслав и Екатерина Малафеевы ошарашили поклонников новостью о своем разводе.

Так получается, что российским футболистам не везет в вопросе крепких браков. Экс-игрок "Зенита" прожил со своей избранницей около девяти лет, однако семейная идиллия подошла к концу осенью 2021 года: пара сообщила, что собирается развестись.

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Поклонники таили надежду, что гармония в семью Малафеевых еще вернется, а развод – далеко не конечная точка в их отношениях. Тем не менее, о своем воссоединении никто из них не сообщал. Поклонники уж было отчаялись, если бы не трогательные кадры, которые Екатерина накануне опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Дело в том, что дочь знаменитого футболиста Ксения последние месяцы находится в специализированном учреждении, куда попала после получения условного срока за продажу наркотиков. Так вот, вчера семья решила устроить сюрприз, навестив ее. Екатерина, а также дети – сын от первого брака Максим и общий сын Алекс, сняли дом за городом в тайне от Ксюши, чтобы встретить ее со всеми почестями и провести время вместе. Ради такого случая в семью даже вернулся Вячеслав.

На кадрах, которые Екатерина опубликовала на своей странице, видно, что, когда девочка приехала и увидела, что для нее приготовили родственники, одновременно удивилась и обрадовалась: она прыгнула в объятия братьев, которых не видела полгода. А растроганный встречей Малафеев не смог сдержать слез.