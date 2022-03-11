Сексапильная Ратаковски разделась догола в день рождения сына

Модель не стесняется демонстрировать свои пикантные части тела перед публикой, а ее страница в "Инстаграме" полна обнаженных снимков. Многие поклонники предполагали, что с рождением сына голливудская звезда станет чуть скромнее, однако ничего не изменилось.
Два дня назад ее ребенок отметил день рождения: мальчику исполнился год. Вместо того, чтобы выложить подборку трогательных фотографий наследника, Ратаковски решила порадовать фанатов очередной порцией пикантных кадров. Она опубликовала снимки, которые были сделаны в момент ее беременности: на них модель разделась до гола и позировала сначала в ванной, а потом на розовом кресле. Конечно, все самые пикантные части своего тела она прикрыла, однако наливную грудь и попу все же засветила.
Наследника Ратаковски по имени Сильвестр она тоже показала – в конце серии своих обнаженных фотографий. Конечно, публикация звезды не смогла оставить равнодушными ее поклонников, которые принялись осыпать ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто пристыдил новоиспеченную мать за столь откровенные снимки.
"В чем цель этой наготы? Перестаньте выставлять себя таким образом в социальных сетях. Ваше тело заслуживает уважения. Ваша беременность заслуживает уважения. Ваш ребенок заслуживает уважения. Не делай этого", – написала возмущенная поклонница.