"Я, вся поломанная, теперь еще и должна": пострадавшая в ДТП с Собчак пассажирка взвыла из-за несправедливости

Оксана Садовник, которая сейчас проходит реабилитацию после полученных осенью в аварии травм, поделилась возмущением.



В конце января должен был состояться суд, но этого не случилось. Ксения Собчак встретилась с Оксаной Садовник и поддержала ее деньгами. Девушка просит три миллиона рублей от виновника ДТП в качестве моральной компенсации.

Причем, два миллиона пойдут на оплату долга за спецборт из Сочи, на котором пострадавшую транспортировали в Москву для лечения. В злополучный день за рулем иномарки находился водитель Олег Цой.

Оксана Садовник отметила, что не просит вернуть ей органы, здоровье и время, которое ее сын провел без нее. Она рассказала, что деньги на самолет были взяты мужем в долг. Женщина возмущена сложившейся ситуацией. "Я, вся поломанная, теперь еще и должна", – поделилась она.

Также она поведала, что в итоге юрист водителя как на базаре предложил ей миллион триста. Это шокировало Оксану Садовник. По ее мнению, лучше бы он сказал, что денег нет, чем предложил меньшую сумму. Ксения Собчак же не претендует на финансовую компенсацию. Журналистка отметила, что у нее есть финансовая подушка безопасности.

Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая побывала в Сочи, чтобы помочь Оксане Садовник открыть собственное дело – фотостудию. Теледива осуществила ее давнюю мечту.