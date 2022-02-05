"Галлюциногенное растение": Скандалистка Собчак кинула камень в поедающую кактусы Боню

Ксения Собчак не привыкла сдерживаться в выражениях.

Журналистка то и дело попадает в громкие скандалы. Своего мнения относительно поступков коллег по шоу-бизнесу она также не скрывает, высказывая его в своем блоге и на канале. На этот раз под прицел острой на язык Собчак попала Виктория Боня.

Дело в том, что звезда "ДОМа-2" недавно поделилась опытом похудения. Для борьбы с лишними килограммами Боня решила употребить в пищу кактус. По словам Виктории, благодаря растению она смогла поменять свой рацион буквально за несколько дней, теперь ее тянет только на здоровое питание. К тому же, знаменитость отметила, что кактус помог ей обрести энергию и смотреть на мир более четко.

Ксению Собчак рассказы про волшебное растение не удивили. Она кинула камень в Боню, отметив, что не стоит бежать и следовать ее примеру. "Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом", – высказалась Собчак.

Ответной реакции со стороны Виктории пока не последовало. Однако она вряд ли оставит незамеченным выпад скандальной журналистки в свой адрес. Боня редко проходит мимо подобных оскорблений, поэтому общественность с замиранием сердца ждет, разразится ли новый скандал.