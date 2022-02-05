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Шоу-бизнес
"Галлюциногенное растение": Скандалистка Собчак кинула камень в поедающую кактусы Боню

"Галлюциногенное растение": Скандалистка Собчак кинула камень в поедающую кактусы Боню

Ксения Собчак не привыкла сдерживаться в выражениях.
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Журналистка то и дело попадает в громкие скандалы. Своего мнения относительно поступков коллег по шоу-бизнесу она также не скрывает, высказывая его в своем блоге и на канале. На этот раз под прицел острой на язык Собчак попала Виктория Боня.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Дело в том, что звезда "ДОМа-2" недавно поделилась опытом похудения. Для борьбы с лишними килограммами Боня решила употребить в пищу кактус. По словам Виктории, благодаря растению она смогла поменять свой рацион буквально за несколько дней, теперь ее тянет только на здоровое питание. К тому же, знаменитость отметила, что кактус помог ей обрести энергию и смотреть на мир более четко.

Ксению Собчак рассказы про волшебное растение не удивили. Она кинула камень в Боню, отметив, что не стоит бежать и следовать ее примеру. "Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом", – высказалась Собчак.

Ответной реакции со стороны Виктории пока не последовало. Однако она вряд ли оставит незамеченным выпад скандальной журналистки в свой адрес. Боня редко проходит мимо подобных оскорблений, поэтому общественность с замиранием сердца ждет, разразится ли новый скандал.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 12:49 Источник: YouTube-канал "Осторожно, Собчак!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость954319
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Как же эта биологическая уродина надоела. Как бабка-паучиха, своей сопливой паутиной старается всех изгадить. А изгаживает себя все больше и больше...
Фока
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Было бы что обсуждать? Две мухи кусок <цензура> делят!
Гость954356
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Вот что бывает с человеком,который всем нутром чувствует свою ничтожность.Она дно грязи,в грязи и копается.Обозленность за свою никому ненужность,лает на всех и вся.Грязнуля и внешне ,и душой.ДНО!
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