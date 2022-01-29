"Магия дедушки": одухотворенная Боня смачно дыхнула в лицо

Виктория Боня поделилась с поклонниками откровениями.

Модель, блогер и бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня пропагандирует здоровый образ жизни, правильно питается, занимается спортом и делает бьюти-процедуры. Также она часто делится с фанатами полезными открытиями из своего личного опыта. Боня является одной из самых ярких отечественных знаменитостей, ведь ей 42 года, но она день ото дня только хорошеет назло врагам и завистникам.

На днях модель рассказала, что вдохновляет ее на подвиги. Боня опубликовала "Сторис" в своем микроблоге и показала на видео горы. Судя по всему, сейчас она находится на горнолыжном курорте Куршевель. Там она не только отдыхает, но и нарабатывает популярность. К примеру, на днях модель прокатилась по лыжному склону в купальнике, чем шокировала иностранцев. Конечно, заметки об этом событии были во всех СМИ.

"Как же это красиво! Ну как же вдохновляют горы, меня, по крайней мере. Смотрите! Класс! Правда? Здесь уже воздух такой холодный. Красота!" – сказала Виктория Боня.



После этого она смачно дыхнула прямо в камеру подписчикам и по традиции начала рекламировать какие-то курсы по прокачке себя.

Перед этими рассуждениями Виктория Боня опубликовала фото костра ночью, добавив многозначительную подпись: "Магия дедушки огня".