Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Суббота
29 января
Лента новостей
02:31
"Магия дедушки": одухотворенная Боня смачно дыхнула в лицо
00:09
Петр-полукорм: что нельзя и что можно в праздник 29 января
22:04
Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры
21:44
"Дальше – все старше и старше": овдовевший Шаляпин нашел новую старушку
21:26
Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает
21:11
"А что сразу не в зад?": Сергей Глушко нашел новый способ наклюкаться
20:39
Какие льготы по имущественному налогу положены российским пенсионерам
20:31
"Я – жертва": Собчак рассказала о проклятии
20:10
"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина
19:55
Располневшая Решетова показала изменившуюся фигуру
19:23
В плохом состоянии: появилась информация о плачевном положении рвущейся во МХАТ Дорониной
19:19
Бывший муж Бородиной грезит о крепких отношениях после развода
19:06
"Ой!": Голый Нагиев с сальной головкой возбудил россиян
19:02
На трассе под Петербургом столкнулись пять машин
18:39
Под Ульяновском разбился военный самолет Ми-8
18:26
"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой
18:10
"Молимся": Маленькие внуки онкобольного Юдашкина довели до слез
18:03
Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности
17:56
"Пора правнуков нянчить бы": престарелого Петросяна с сыном осадили
17:31
Голубкина разоблачила предполагаемого сына Абдулова и ошарашила признанием
17:24
"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис
16:58
"Осторожно! Мошенники!": Народного артиста надули на 3 миллиона
16:53
"Иду в парную, там молодые леди": как живет 79-летняя звезда "Гардемаринов" Александр Пашутин
16:52
Налакавшегося Панина потянуло на откровения: Как я всю жизнь пил
16:41
"Заиграла новыми красками": народ в восторге от Кадышевой с молодым пареньком
16:23
Подложившая соседям жирную свинью Дакота взмолилась о прощении: Решаем, кто виноват
16:10
"Деньги содрали!": Богачка Бородина обвиняется в подлом мошенничестве
15:54
Что будет в 7 сезоне сериала "Ищейка"
15:53
"Настя, я отобью у тебя Серегу": счастье Волочковой под угрозой
15:46
Медведев высказался о вводе единой валюты России и Белоруссии
15:23
Кудрявцева разрыдалась после страшной новости: Очень сложно лечить рак
15:16
"Красавец": Боню в номере отеля поджидал незнакомец
15:11
"Готовлюсь к родам": 44-летняя Плетнева снова станет мамочкой
15:07
"Абсолютный провал!": Выпившая дрянь Ковальчук потеряла память
15:05
Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь
15:04
Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью
14:49
"Ленком", жена и знаменитый тесть: что известно о звезде "Склифосовского" Сергее Пиотровском
14:39
Здоровье Охлобыстина резко пошатнулось: Поразил всеобщий недуг
14:25
"Пару блогеров посадить": Собчак одобрила странное предложение
14:22
"Никому не нужна": прикрывшая срам пеной Чехова поделилась мудростью
13:52
"Верните Сережу!": народ потерял любовника Волочковой
13:51
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
13:34
"Чувствую запах твоих ног": Корчевников и Семенович устроили прилюдные ласки
13:32
"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере
13:24
Александрова из фильма "Горько" подтвердила развод с известным режиссером
13:21
Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма
13:06
"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве
12:52
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
12:45
Уязвленная Мамаева вышла на связь после новости о свадьбе бывшего мужа
12:45
Тодоренко рассказала о реакции на обман: Делал это за спиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина
"Она жертва!": Фадеев раскрыл страшную правду об окружении Бузовой
"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок
Валерия ведет народ на убой ради денег
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Магия дедушки": одухотворенная Боня смачно дыхнула в лицо

"Магия дедушки": одухотворенная Боня смачно дыхнула в лицо

Виктория Боня поделилась с поклонниками откровениями.
прочитано 153 раза

Модель, блогер и бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня пропагандирует здоровый образ жизни, правильно питается, занимается спортом и делает бьюти-процедуры. Также она часто делится с фанатами полезными открытиями из своего личного опыта. Боня является одной из самых ярких отечественных знаменитостей, ведь ей 42 года, но она день ото дня только хорошеет назло врагам и завистникам.

ПО ТЕМЕ

Сафин или Смерфит? Засидевшаяся в девках Боня объявила о помолвке

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

На днях модель рассказала, что вдохновляет ее на подвиги. Боня опубликовала "Сторис" в своем микроблоге и показала на видео горы. Судя по всему, сейчас она находится на горнолыжном курорте Куршевель. Там она не только отдыхает, но и нарабатывает популярность. К примеру, на днях модель прокатилась по лыжному склону в купальнике, чем шокировала иностранцев. Конечно, заметки об этом событии были во всех СМИ.

"Как же это красиво! Ну как же вдохновляют горы, меня, по крайней мере. Смотрите! Класс! Правда? Здесь уже воздух такой холодный. Красота!" – сказала Виктория Боня.

После этого она смачно дыхнула прямо в камеру подписчикам и по традиции начала рекламировать какие-то курсы по прокачке себя.

Перед этими рассуждениями Виктория Боня опубликовала фото костра ночью, добавив многозначительную подпись: "Магия дедушки огня".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Luo Huanhuan / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2022, 02:31 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис

Звезда приготовилась к худшему
Шоу-бизнес

"Готовлюсь к родам": 44-летняя Плетнева снова станет мамочкой

Радостная новость!
Шоу-бизнес

"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве

Народ возмущен
Шоу-бизнес

Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь

У него не осталось ничего

Гороскоп

Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Здоровье

Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+