Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности

Матильда Шнурова путешествует по Америке.

Звезда активно ведет социальные сети, после развода с Сергеем Шнуровым она активно занялась развитием своего бизнеса в сфере фитнеса. Перед Новым годом Матильда отправилась в Америку, где путешествует уже больше месяца. Шнурова поделилась серией снимков на пленочный фотоаппарат, которая произвели фурор у подписчиков.

Поклонники закидали оголившуюся звезду комплиментами. "Какие теплые фотографии (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы Молодец", "Второе фото", "Какая Вы красивая", "Матильда, ну почему так красиво", "Нельзя быть красивой такой (шутка), вы невероятная", – написали комментаторы.

Ранее появилась информация о том, что новая жена Сергея Шнурова беременна. Когда пара отдыхала в Швейцарии, внимательные поклонники заметили изменения в фигуре Ольги Абрамовой. В Сети уверены, что округлившийся живот указывает на беременность. Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы развелись в 2018 году, хоть и были одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса.

Недавно Сергей Шнуров попал в громкий скандал с Ксенией Собчак. Артист записал песню про давнюю знакомую, собрав там все последние происшествия с журналисткой. Ксения не оценила работу Шнурова, высказав свое мнение в блоге. Позже о песне заговорили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.