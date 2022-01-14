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Шоу-бизнес
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

Появилась информация о том, что 31-летняя супруга Сергея Шнурова скоро подарит ему малыша. Пару заметили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.
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Звездная пара отдыхает в Швейцарии. Журналисты заметили, что фигура Ольги Абрамовой заметно изменилась. Выросший живот жены музыканта указывает на то, что она беременна.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

По имеющейся в СМИ информации, избранница Сергея Шнурова находится на пятом месяце беременности. Сами влюбленные эти слухи пока не прокомментировали. Если Ольга Абрамова действительно беременна, то для нее малыш станет вторым, а для певца – четвертым.

У знаменитости есть наследница Серафима от первой супруги Марии Исмагиловой. Вторая жена Светлана Костицына родила артисту сына Аполлона. Сергей Шнуров поддерживает с детьми близкие отношения.

Напомним, третьей женой исполнителя стала бизнесвумен и светская львица Матильда. Пара считалась одной из самых красивых и эксцентричных в российском шоу-бизнесе. Но в 2018 году супруги объявили о расставании.

Вскоре после этого выяснилось, что Сергей Шнуров закрутил роман с дочерью миллиардера Валерия Абрамова Ольгой. Свои отношения влюбленные не выносили на публику. Свадьбу артист и его избранница сыграли довольно скромно, не устраивая грандиозного торжества с множеством гостей.

В 2020 году Ольга Абрамова подарила музыканту сына. Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Шнуров рассказал о жизни после рождения сына.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 17:43 Источник: Телеграм-канал Татлер-батлер ✓ Надежный источник
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Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

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