СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком

Звездная пара отдыхает в Швейцарии. Журналисты заметили, что фигура Ольги Абрамовой заметно изменилась. Выросший живот жены музыканта указывает на то, что она беременна.
По имеющейся в СМИ информации, избранница Сергея Шнурова находится на пятом месяце беременности. Сами влюбленные эти слухи пока не прокомментировали. Если Ольга Абрамова действительно беременна, то для нее малыш станет вторым, а для певца – четвертым.
У знаменитости есть наследница Серафима от первой супруги Марии Исмагиловой. Вторая жена Светлана Костицына родила артисту сына Аполлона. Сергей Шнуров поддерживает с детьми близкие отношения.
Напомним, третьей женой исполнителя стала бизнесвумен и светская львица Матильда. Пара считалась одной из самых красивых и эксцентричных в российском шоу-бизнесе. Но в 2018 году супруги объявили о расставании.
Вскоре после этого выяснилось, что Сергей Шнуров закрутил роман с дочерью миллиардера Валерия Абрамова Ольгой. Свои отношения влюбленные не выносили на публику. Свадьбу артист и его избранница сыграли довольно скромно, не устраивая грандиозного торжества с множеством гостей.
В 2020 году Ольга Абрамова подарила музыканту сына. Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Шнуров рассказал о жизни после рождения сына.