"А жених?": Публично оголившуюся разведенку Шнурову сняли у пруда

Матильда Шнурова поделилась планами на праздник.

После развода с Сергеем Шнуровым Матильда стала бизнесвуман, активно ведет соцсети и занимается саморазвитием. Новое увлечение Шнуровой связано с осознанностью и работой над телом, она уже открыла фитнес-студию, которая пользуется популярностью. В своем блоге девушка активно демонстрирует шикарное тело, показывая подписчикам пример.

Теперь Шнурова решила рассказать, как проведет новогодние праздники. Бизнесвуман отправилась в Нью-Йорк, сообщила она об этом, выложив концептуальное фото. Матильду сняли сидящей на корточках на камне у пруда. Подписчики бурно отреагировали на фото, стали задавать вопросы и делиться поздравлениями. Многие поинтересовались, кто фотографировал девушку.

"Как красиво, как в фильмах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С наступающим Новым годом! Счастья здоровья и ништяков, Матильда!", "Как будто там тепло", "А жених рашн бой?", "Неужели в вас все это поместилось?", "Что же так круто-то", "Боже, какая атмосфера", "Первое фото "Матильдушка", – написали комментаторы.

Ранее Матильда Шнурова поразила подписчиков фото без одежды. Она слегка прикрылась шубой, а под фото решила обсудить чувства перед Новым годом. Поклонники высоко оценили фото и стали делиться своими историями.