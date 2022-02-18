"Бред какой-то": Собчак втянула малолетнего сына во взрослые разборки

40-летняя журналистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором вместе с малышом исполняет известную рэп-композицию на английском языке. На кадрах мальчик поет и дерзко подтанцовывает.
Теледива разместила такой пост неспроста. Ксения Собчак таким образом решила поддержать флешмоб феминисток и подчеркнуть, что борется за права женщин. Есть мнение о том, что представительницы этого движения – незамужние дамы без детей.
Ведущая вместе с участницами флешмоба решила разбить этот стереотип. Также звездная блондинка подчеркнула, что хоть в ее ценности входит семья и дети, женщина не обязана выходить замуж или рожать, если не желает этого.
Ксения Собчак добавила, что возмущена тем, что по сей день процветает так называемое репродуктивное насилие, и что дамам приходится воевать за желание не связывать себя узами брака. Ролик вызвал противоречивую реакцию публики.
"Контент, который мы заслужили!", "Бред какой-то", – возмутились критически настроенные подписчики. Поклонники же осыпали звезду комплиментами. Они отметили, что у Ксении Собчак растет прекрасный активный и смышленый сын.