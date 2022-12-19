"Мымра крашеная": безработную Михееву жестко унизили на Первом канале

Ведущие популярного шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант и Алла Михеева несколько месяцев назад лишились работы. Первый канал в связи с мировыми политическими событиями изменил сетку вещания, пожертвовав развлекательными программами в пользу информационных.
Злые языки поговаривают, что рейтинговая передача лишилась эфира из-за неоднозначной позиции самого телеведущего. Так или иначе, под удар попали и его соведущие. Меж тем, Митя Хрусталев быстро нашей новую работу. В новом сезоне КВН он провел несколько игр Высшей лиги вместо подхватившего коронавирус Александра Маслякова.
В это время Алла Михеева села в жюри. Могла ли актриса театра и кино ожидать, что на полуфинале игры к ней будет приковано чрезмерное внимание команд? Участники не просто шутили про телеведущую, но и полноценно вовлекли ее в номера.
Правда, получилось так, что бывшую советующую Ивана Урганта жестко унизили на Первом канале. Так, капитан команды "Имени меня" подошел к члену жюри и поинтересовался, что Алла Михеева делает после работы.
В ответ он услышал ехидную реплику от партера: "Ты что, телевизор не смотришь? Нет у нее сейчас никакой работы". Но на этом дело не кончилось. Эти же игроки, изображая поссорившуюся семейную пару, оскорбили Аллу Михееву. Мужчина пригласил ее на танец, а женщина заявила, что она "мымра крашеная".