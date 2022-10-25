На больничной койке: Родившая под 50 Ольга Кабо бегает с поздним чадом по врачам

Российская актриса Ольга Кабо опубликовала в соцсетях пугающий снимок, на котором предстала вместе со своим десятилетним сыном Виктором в окружении медиков. Как выяснилось, позднему ребенку понадобилась помощь врачей, его отправили на плановый осмотр к стоматологу.
В больнице сыну Кабо провели гигиену зубов, вылечили кариес и вырвали молочный зуб. Актриса призналась, что на этом медицинские манипуляции с ее сыном не заканчиваются. На осмотре выяснилось, что сыну Ольги Кабо необходима коррекция челюсти.
Ранее мальчик носил капу, и теперь для правильного прикуса ему нужна ортодонтическая пластинка. Ольга Кабо добавила, что теперь ее суну нужно будет постоянное наблюдение врачей.
"Сегодня пришли на плановый осмотр. Сходили очень плодотворно — осуществили гигиену зубов, залечили кариес (кто-то у нас сладкоежка), вырвали никак не желающий выпадать молочный зубик и пообщались с ортодонтом", – отметила Ольга Кабо.
Напомним, актриса Ольга Кабо одна воспитывает сына, которого на свой страх и риск родила в 44 года. Отец мальчика, предприниматель Николай Разгуляев, не живет с ними и ежемесячно выплачивает алименты в размере прожиточного минимума.