Другое лицо: в усатом работнике мастерской не сразу признали NILETTO

Телеканал "МУЗ-ТВ" начинает год с новых проектов и 6 февраля запускает большую премьеру – многосерийное реалити-шоу "Звезда под прикрытием". В нем популярные артисты спустятся с музыкального олимпа и попробуют себя в обычных профессиях. Они загримируются до неузнаваемости и на день отправятся работать в автосервис, столовую, цветочный магазин или другое непривычное для них место, где все локации и персонал реальны.



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