Другое лицо: в усатом работнике мастерской не сразу признали NILETTO

Сценарии каждого выпуска создавались индивидуально под участника, чтобы артист погрузился в максимально неожиданную для себя среду. До самого выхода на новую работу знаменитости даже не будут подозревать, за чьей личностью им придется скрываться, какое имя и какую историю жизни для них придумали креативщики, а главное, что за профессия им достанется.
Задача артиста – отработать полный день в чужой для него сфере, выполнять жесткие требования начальства и, при этом, остаться неузнанным своими новыми коллегами. Если эксперимент пройдет успешно, в конце шоу звезда получает денежный приз, а если нет – смена тут же закончится.
NILETTO по сценарию отработал смену в швейной мастерской закройщиком. "Меня на улице узнает почти каждый, – уверяет музыкант. – Подходят люди, и все хотят фотографироваться, а порой, очень хочется пообщаться с простыми людьми не из круга шоу-бизнеса, без фоток, по-человечески, как это было всегда в моей жизни раньше до популярности".
Гримеры так постарались, что обыватели усатом мужике в швейной мастерской не сразу признали Данилу Прыткова, который выступает под псевдонимом NILETTO.