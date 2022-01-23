Внешний вид Девятовой вызвал оторопь: Народ не узнал

Зрители не поверили своим глазам, увидев популярную исполнительницу народных песен.

Зрительскую любовь Марине Девятовой принесло участие в шоу "Народный артист-3". Женщине даже удалось выбиться в финал. После этого она стала очень популярна, карьера шла в гору, да и личная жизнь певицы сложилась неплохо. Накануне Андрей Малахов позвал артистку на передачу "Привет, Андрей". Поклонники звезды были шокированы, ведь она оказалась неузнаваема.

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Женщину пригласили на телешоу в качестве звездного гостя. Девятова спела один из своих хитов – песню на народный лад "В роще пел соловушка". Однако внимание зрителей приковало не не выступление артистки, а ее внешний вид. Как оказалось, Марина заметно прибавила в весе. От прежней хрупкой девушки не осталось и следа. Несмотря на это, огонь в ее глазах не потух. Женщина зажигательно двигалась, заставляя публику рукоплескать.

Малахову Девятова рассказала о своем счастье – любимой дочке, которая родилась несколько лет назад. Марина заявила, что наследница так же любит выступать на цене, хоть и не обладает столь сильными вокальными данными. Так, артистка отметила, что девочка фальшивит, но при этом танцует от души.

Напомним, что Марина Девятова счастлива в браке с Алексеем Пигуренко. В отношениях пары было много трудностей. Так, музыканты даже расставались на некоторое время. Однако после смерти отчима Марины возлюбленные воссоединились. Алексей поддержал избранницу в этот непростой период ее жизни.