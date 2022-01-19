Упал и потерял сознание: Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой

Накануне 52-летний артист, известный по культовому фильму "Курьер", хорошо проводил время в компании друга, и ничего не предвещало беды. Однако, когда мужчина уже вернулся домой на такси и оказался во дворе своего дома, он неожиданно поскользнулся и упал. В результате падения Федор Дунаевский сильно ударился головой и даже потерял сознание.
Сопровождавший знаменитость товарищ сначала попытался оказать помощь самостоятельно: он хотел поднять актера, но у него ничего не получилось. Тогда на помощь мужчине пришел один из соседей артиста. Вдвоем им удалось затащить пострадавшего актера в подъезд и вызвать неотложку. Пока взволнованные мужчины ожидали медиков, Дунаевский находился без сознания.
Прибывшая на место происшествия бригада медиков диагностировала у артиста сотрясение мозга, что является довольно серьезной травмой, ведь речь идет о голове. В результате было принято решение о госпитализации, и пострадавшего забрали в одну из столичных больниц.
Как сообщил, "МК" соседям Дунаевского показалось, что оба товарища были излишне веселы. Перед падением приятели пребывали в очень хорошем настроении, и Дунаевский даже пытался громко петь во дворе, что и привлекло внимание местных жителей.
Напомним, что в культовом советском фильме Карена Шахназарова "Курьер" Федор Дунаевский сыграл главную роль. Именно роль Ивана Мирошникова принесла актеру настоящую славу, хотя были в его фильмографии и многие другие работы.