Популярные певцы попали в омерзительный секс-скандал: Сядь на лицо моему другу

Известные музыканты HammAli и Navai в конце гастрольного тура обрели скандальную славу.

В завершение тура по Украине популярный мужской дуэт дал концерт в городе Днепре. На мероприятии собралось много поклонников музыкантов, однако люди оказались разочарованы увиденным: HammAli и Navai вели себя слишком вызывающе.

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Дело в том, что концерт был организован на открытом воздухе, и вечером было довольно холодно. Музыканты опоздали на концерт, люди замерзли. Но вместо того, чтобы извиниться, артисты стали обвинять тех зрителей, которые не пришли на мероприятие, купив билеты. Кроме того, один из музыкантов сказался больным и во время исполнения первых песен пил чай, даже не пытаясь подпевать, однако это все оказалось лишь цветочками.

Гневные отзывы о выступлении дуэта появились в инстаграм-аккаунте известного блогера Клары Гавриловны. Она же опубликовала видеосообщение одной из поклонниц, которая рассказала, что происходило после концерта коллектива. Девушка встретила музыкантов в ресторане и попросила сделать фото. Ответ ее обескуражил.

"Сядь на лицо моему другу," – озвучил музыкант условия фотосъемки.

Девушка, получившая омерзительный ответ от одного из артистов, от фото, конечно, отказалась и решила предать секс-скандал огласке. Поклонницу удивило, что мужчины которые поют такие проникновенные песни, на самом деле так грубо относятся к женщинам. Девушка даже заподозрила, что HammAli и Navai когда-то были сильно обижены женщинами, и теперь им еще долго предстоит страдать в своих песнях.