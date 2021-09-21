Семь человек прооперировали: семья Пригожина и Валерии угодила в больницу

Певица Валерия показала Иосифа Пригожина на видео после операции.

Зимой этого года российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин перенес коронавирус. Все случилось в Дубае, где звездная семья пыталась спрятаться от бушующей эпидемии. Валерии не потребовалась госпитализация, а вот Иосифа Пригожина пришлось класть в больницу. После этого у него начались серьезные осложнения. После возвращения в Москву Пригожин рассказывал, что учился заново дышать и ходить.

Сейчас все страшное позади, но здоровье продюсера все же требует внимания. На днях он перенес операцию на глаза – лазерную коррекцию зрения. В своем микроблоге певица Валерия показала, как супруг пылесосит дома в солнцезащитных очках, так как свет режет ему глаз.

Певица попыталась подбодрить мужа и пошутила над ним, сказав, что он просто так развлекается. Однако по выражению лица Иосифа Пригожина было видно, что он не рад.

Также артистка рассказала, что ее старший наследник Артемий Шульгин тоже на днях сделал операцию на глаза. Более того, четверо детей из шести делали такую операцию, а также мать певицы и бабушка. Такое решение в семье приняли для того, чтобы не носить очки или линзы. С перенесенной зимой болезнью операцию никак не связывают.