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Шоу-бизнес
"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона

"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона

Психолог Наталья Суздальцева попыталась понять гневную реакцию людей на эксцентричное фото Валерии в платье.
прочитано 278 раз

На днях певица Валерия опубликовала фото, на котором артистка была запечатлена в коричневом платье с широким и высоким разрезом. Но снимок был сделан на фоне изображения ныне покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона и многим поклонникам светской львицы это не понравилось.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Психолог Наталья Суздальцева пояснила, что для многих россиян Кобзон – не просто певец, но квинтэссенция советской эпохи, которую людям хочется защищать. При этом в них просыпается перфекционист, рьяно желающий быть услышанным.

"На фоне Кобзона любого можно пристыдить, назвать проституткой или наркоманом, как те бабушки на лавочке. Любого. Даже Валерию с ее вполне правомерным в данной ситуации разрезом. При виде женщины с разрезом на фоне портрета великого вокалиста, у нас внутри прям автоматически включается такая бабушка. Вот и Валерии "прилетел" привет", – считает Суздальцева.

Психолог добавила, что сам Иосиф Кобзон навряд ли бы оскорбился такой фотографией, поскольку не раз в своей жизни видел подобное.

"Не надо переносить свои личные, внутренние принципы на других людей. В психологии такое поведение называется просто – перенос. И уравновешенная и психически здоровая личность – как Валерия – просто понимает это. Помните, канонизированный вокал страны пел: "хоть не надо лгать", – подчеркнула Наталья Суздальцева.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 04:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость858244
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А где фото? Написано много, но ни о чем
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