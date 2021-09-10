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Шоу-бизнес
Обречена: Затасканную по судам Дрожжину готовятся резать

Обречена: Затасканную по судам Дрожжину готовятся резать

Дело о наследстве Алексея Баталова окончательно доконало Наталью Дрожжину. Михаил Цивин прокомментировал перспективы жены.
прочитано 1093 раза

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин скандально прославились после нашумевшей истории с имуществом известного актера. Суд постановил, что они незаконно завладели наследством Алексея Баталова, и обязал их вернуть чужую собственность. Однако заседания не заканчиваются, родственники артиста хотят доказать, что неприятели опустошили банковские счета покойного. Все это крайне плачевно сказывается на состоянии затасканной по судам Натальи Дрожжиной.

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Дело в том, что обвиненная в мошенничестве женщина катастрофически подорвала здоровье. Уже давно ходили слухи, что она испытывает серьезные проблемы с сердцем. Михаил Цивин подтвердил эту информацию журналистам. Выяснилось, что Наталью Дрожжину готовятся резать — она обречена на операцию.

Михаил Цивин отметил, что сначала его жене поставят кардиостимулятор, а как будет проходить дальнейшее лечение, пока не понятно. Смотреть будут по ситуации. Наталья Дрожжина слишком сильно переживала из-за публичного соперничества с близкими Алексея Баталова, за что пришлось расплачиваться собственным здоровьем. Восстановливление сердечно-сосудистой системы требует не только времени и денег, но и достаточного количества ресурсов организма. Между тем, женщине уже 73 года, поэтому исход может оказаться роковым.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 12:53 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость852920
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За все в этой жизни нужно платить, особенно за подлость, жадность, обман, мошенничество!Никто не отменял эффект бумеранга. Вот она кара небесная. И это еще только начало! Так что, дядя Миша и тетя Наташа, не расслабляйтесь, приготовьте на всякий случай узелки, которые готовят бабушки для отхода в мир иной, и сами готовьтесь. Аминь вам обоим!
Гость846509
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Поделом старой аферистке вместе с ее Цивиным... На пустом месте этого скандала бы не было... Если замазаны - пусть отвечают...
Гость851246
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<цензура>.и.з.д.и.т..... чего цензору не понятно?
Гость851246
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ой <цензура>.........................................................т
ой <цензура>..............................................................т!
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