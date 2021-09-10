Обречена: Затасканную по судам Дрожжину готовятся резать

Дело о наследстве Алексея Баталова окончательно доконало Наталью Дрожжину. Михаил Цивин прокомментировал перспективы жены.

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин скандально прославились после нашумевшей истории с имуществом известного актера. Суд постановил, что они незаконно завладели наследством Алексея Баталова, и обязал их вернуть чужую собственность. Однако заседания не заканчиваются, родственники артиста хотят доказать, что неприятели опустошили банковские счета покойного. Все это крайне плачевно сказывается на состоянии затасканной по судам Натальи Дрожжиной.

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Дело в том, что обвиненная в мошенничестве женщина катастрофически подорвала здоровье. Уже давно ходили слухи, что она испытывает серьезные проблемы с сердцем. Михаил Цивин подтвердил эту информацию журналистам. Выяснилось, что Наталью Дрожжину готовятся резать — она обречена на операцию.

Михаил Цивин отметил, что сначала его жене поставят кардиостимулятор, а как будет проходить дальнейшее лечение, пока не понятно. Смотреть будут по ситуации. Наталья Дрожжина слишком сильно переживала из-за публичного соперничества с близкими Алексея Баталова, за что пришлось расплачиваться собственным здоровьем. Восстановливление сердечно-сосудистой системы требует не только времени и денег, но и достаточного количества ресурсов организма. Между тем, женщине уже 73 года, поэтому исход может оказаться роковым.