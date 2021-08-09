Звезда Comedy Club провела религиозный обряд над своей маленькой дочерью

В апреле этого года резидент Comedy Club в четвертый раз стал отцом. У Демиса и Пелагеи родилась дочь, которую, судя по информации в Сети, назвали редким именем Илария. Знаменитые родители предпочитают не показывать фото малышки в соцсетях, однако накануне жена Демиса Карибидиса сделала исключение в связи с важным событием.
Счастливая мать опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она запечатлена вместе с девочкой, облаченной в кружевной крестильный наряд. Пелагея рассказала своим подписчикам о совершенном таинстве крещения и поблагодарила своих друзей, которые стали крестными родителями для девочки. Крестным отцом малышки стал другой известный юморист – Зураб Матуа.
Фолловеры жены Карибидиса поздравили родителей с проведенным обрядом и пожелали маленькой принцессе всевозможных благ. Некоторые подписчики в комментариях к снимку удивились тому, что у супругов уже четверо детей. Напомним, что пара поженилась семь лет назад. Уже через год после свадьбы Пелагея родила первую дочь, потом на свет появились еще одна дочь и долгожданный сын. Весной этого года звезда Comedy Club и его супруга стали родителями в четвертый раз.
Ранее "Дни.ру" сообщали об аварии, при которой Демис Карибидис на своем автомобиле протаранил машину ДПС.
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