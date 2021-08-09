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Шоу-бизнес
Страшное детство, предательство мужа и бегство: тяжелая судьба звезды советского кино Маргариты Володиной

Страшное детство, предательство мужа и бегство: тяжелая судьба звезды советского кино Маргариты Володиной

В 1960-е Маргарита Володина была невероятно популярна. После роли в фильме "Оптимистичная трагедия" ее признали лучшей артисткой года. Тогда никто не мог подумать, что красивая и успешная женщина вскоре окажется в непростом положении.
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Во время войны девочка была в оккупации. Она не могла ходить в школу, практически не ела и постоянно пряла. Вернуться в родной Ленинград она сумела только сильно позднее. Там она занималась в драматическом кружке, а после школы поступила в Школу-студию МХАТ. Свою первую главную роль юная артистка получила уже в 19 лет.

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Ее роль в кинокартине Самсона Самсонова "Огненные версты" принесла ей невероятную популярность, а затем и брак с режиссером. Карьера знаменитость шла исключительно в гору, все были убеждены: вот она – звезда. Однако после 20 ролей в кино брак вдруг затрещал по швам. Возлюбленные был крайне ревнив и не смог пережить такого внимания к своей избраннице.

Общая дочь Мария не смогла повлиять на исход отношений. Многие поклонники были убеждены, что Маргарита Володина – муза своего супруга. Однако после развода он сделал все, чтобы она больше никогда не снималась в большом кино. Артистка сыграла еще восемь ролей, после чего ее перестали звать на работу. Ее второй супруг оказался аферистом, после отношений с которым актрису постоянно преследовали на улице. Ей угрожали, требуя вернуть долги супруга.

Третий брак звезды советского кино случился после тяжелой операции. Тогда в ее организм случайно занесли синегнойную палочку. Врачи отказывались давать прогнозы, но один из них выходил актрису. Они поженились. Через год медицинский работник скончался. Сейчас Маргарита Володина живет во Франции, получает небольшую пенсию и ходит в церковь.

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Кадр из фильма "Последняя жертва" (1975)
Автор: 9 августа 2021, 14:22 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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