Раскрыта постыдная тайна великого советского артиста Леонида Утесова

75-летняя Нина Федорова, которая много лет проработала администратором в ГБУК "Москонцерт", знает практически всех отечественных знаменитостей XX века. Она рассказала о скелетах в шкафу народного артиста СССР Лазаря Вайсбейна, который был известен как Леонид Утесов.

По словам Федоровой, на советское телевидение не мог попасть ни один еврей, кроме Иосифа Кобзона и Леонида Утесова. Последний якобы поддерживал гонения на артистов-соплеменников. Нина Николаевна знает: если кто-то поругался с Утесовым, то лишился карьеры.

Федорова рассказала, что однажды Леонид Осипович позвал Сергея Захарова поработать солистом в свой оркестр, однако платить хорошие деньги за выступления артист отказывался. Мол, Захаров получал копейки, а его жена, чтобы свести концы с концами, продавала, что могла. Вскоре Сергей Георгиевич вышел из себя и подрался с одним из администраторов. Это закончилось для него тюремным заключением.

Когда Захаров вышел на свободу, он некоторое время не мог выступать, поскольку в министерстве культуры считали – на сцене не место тем, кто отбывал срок. Сергея Георгиевича выручил член ЦК КПСС Лев Зайков, с подачи которого певца позвали в правительственный концерт. Со временем артист обзавелся имуществом, а о Леониде Осиповиче, который приставал к юным девушкам, он не вспоминал.

Раскрывая постыдную тайну Утесова, Федорова уточнила, что артист имел связь с 16-летней дочерью домработницы. Она даже родила от певца. Позже Леонид Осипович выдал девушку замуж за дипломата.