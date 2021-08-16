Блокада, смерть родных, измена любимого: через что прошла звезда советского кино Любовь Соколова

Любовь Соколова никогда не соглашалась играть отрицательных персонажей, ведь в жизни и так слишком много плохого.

Своего первого мужа – Георгия Араповского молодая актриса встретила в Лениграде – там она училась в актерской школе. Там же молодую женщину застала война, и это стало одним из первых и самых тяжелых испытаний в ее жизни. В блокаду будущей звезде приходилось рыть противотанковые рвы и работать на заводе, вытачивая детали для военной техники. В блокаду семье актрисы, как и другим ленинградцам, пришлось очень тяжело. Муж и свекровь Соколовой не смогли пережить голод, но самой артистке все-таки удалось выжить. После снятия блокады по дороге жизни женщину вывезли в Москву.

Долгое время Соколова даже не думала о своей личной жизни – все для нее осталось в прошлом. Однако спустя 16 лет актриса встретила еще одного Георгия – Данелию. Молодой помощник режиссера без памяти влюбился в тогда уже известную актрису и позвал ее замуж. Официально пара так и не поженилась, но вместе она прожили почти четверть века.

Данелии не удалось стать хорошим мужем для Соколовой. Режиссер часто увлекался другими женщинами, актриса плакала, но терпела, считая, что такова ее судьба. А после Данелия и вовсе решил жениться на другой. Тогда Соколова тихонько собрала свои вещи и без скандалов ушла к маме.

В союзе с режиссером актриса родила сына Николая, которого очень любила и ради которого отказалась от множества ролей. Сын Соколовой всегда был талантливым, выучился на режиссера и даже успел снять два картины – об этом сообщило издание "7 Дней". В возрасте 26 лет Николай умер по неустановленным причинам. Это стало страшным ударом для его матери, но даже тогда сердце женщины не ожесточилось.

До конца жизни народная артистка оставалась человеком с теплым взглядом и доброй улыбкой. Несмотря на все испытания, она никогда не жаловалась на судьбу. Женщина сыграла почти 400 ролей в кино. Ее часто приглашали играть матерей, в результате чего актриса даже получила прозвище "всесоюзной киномамы". Народная артистка СССР ушла из жизни в 2001 году, немного не дожив до своего 80-летия. В этом году со дня рождения Любови Соколовой исполнилось сто лет.