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Шоу-бизнес
"На небесах гордится": Сын превратился в копию Михаила Круга

"На небесах гордится": Сын превратился в копию Михаила Круга

Наследник Михаила Круга поделился душевным фото. Юноша поразил россиян внешней схожестью с легендарным отцом.
прочитано 549 раз

Александр Круг появился на свет за месяц до смерти знаменитого отца. Исполнитель шансона не успел принять участие в воспитании сына и заложить в него то, что хотел. Несмотря на это, наследник Михаила Круга перенял творческий потенциал отца и пошел по его стопам. Сейчас 19-летний юноша поет и пишет стихи, с восторгом отзываясь о покойном родителе. Недавно он сделал фото у памятника Михаилу Кругу в Твери, опубликовал его в "Инстаграм" и добавил к снимку трогательный текст.

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В кадре Александр Круг сидит на лавочке в черном спортивном костюме, скрестив ноги и опираясь рукой на фигуру поэта-песенника. Парень объявил, что место возле памятника Михаилу Кругу на бульваре Радищева особенное. Он призвал своих подписчиков ценить близких.

Пользователи Сети остались под сильным впечатлением от публикации. Многие отметили, что юноша возмужал и стал еще сильнее напоминать покойного отца. Народ поддержал творческий путь Александра и выразил любовь к песням короля российского шансона. "Живая копия", "Он и на небесах гордится своим прекрасным сыном!", "Вечная память Михаилу Кругу. Копия отца. Обожаю вашу маму. Пой и радуй нас", "Гордись батей", "Вы очень похожи на Папу, те же черты лица и глаза, будете счастливым", — написали комментаторы сыну Михаила Круга.


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Ирина Круг и Александр Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 04:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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