Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый

В своем блоге бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана рассказала, что написала уже пять заявлений на Анастасию Макееву.

Светлана Малькова не унимается и открыто конфликтует с нынешней избранницей отца ее четверых детей. Женщина не раз появлялась в студиях различных шоу, рассказывая о борьбе со звездной супругой Романа.

Как оказалось, война ведется не только на экранах – экс-жена буквально завалила правоохранителей заявлениями на Анастасию Макееву. На днях Малькова опубликовала пост, где говорится, что из 8 заявлений за последние полгода 5 написаны на актрису. "Я за то, чтобы добиваться справедливости по закону! Раз есть закон, отвечать обязан каждый, даже "звезды", такие как А. В. Макеева (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уверена блогер.

Светлана и Роман Мальковы проживали до развода в Словении. Бывшая супруга осталась в Любляне с тремя младшими детьми, старший сын поехал с отцом в Москву. Наследники тоже в эпицентре конфликта. Анастасия Макеева грозится отобрать детей у матери и перевезти в свой дом.

Ранее Светлана выкладывала видео, на котором тренер их дочери Людмила Короленко заявляет, что девочка находится под постоянным давлением из-за скандала матери и новой жены отца. "Макеева остановись! Травля ребенка должна быть наказана! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписала видео разгневанная экс-супруга.

Анастасия Макеева, в свою очередь, недавно отреагировала на высказывания Мальковой и ее дочери, написав, что юридически не имеет к ним никакого отношения. Причиной поста послужили заявления наследницы Романа о том, что новая жена отца пыталась ее подкупить и зовет в Москву.

Роман Мальков бросил супругу и четверых детей ради Макеевой, не так давно пара сыграла свадьбу. Некоторые уверены, что в разводе виновата именно артистка, ее часто называют разлучницей.