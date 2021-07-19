Бывшая жена дала смачную оплеуху новому мужу Макеевой

Экс-супруга возлюбленного Анастасии Макеевой рассказала о неподобающем поведении Романа Малькова.

Светлана Малькова поведала в своем инстаграм-аккаунте, что суд опять отложил заседание по алиментам, которые она требует с бывшего мужа на троих детей. Четвертый, самый старший сын, решил жить с отцом и Анастасией Макеевой.

Напомним, что экс-супруга Романа Малькова ранее обратилась к служителям Фемиды, чтобы добиться регулярных выплат от мужчины. Отпрыски строителя находятся матерью в Словении.

Причиной переноса заседания Светлана назвала неявку второй стороны. При этом возмущенная женщина заявила, что это длится с февраля, тем самым дав оплеуху бывшему избраннику. С сарказмом она написала, что "дети терпеливые, подождут".

Также известно, что бывший супруг и актриса угрожают отнять у Светлан Мальковой наследников через европейский суд. Кроме того, женщину обвиняют в краже 27 тысяч евро. В свою очередь художница заверила, что бывший муж забыл их дома.

Напомним, после того, как многодетный отец развелся с женой, скандал между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой не прекращается. Женщины ходят на теле-шоу, публично оскорбляя друг друга и предъявляя взаимные претензии. В одном из шоу телеведущая и брошенная Малькова даже подрались.