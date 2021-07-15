"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой

Бывшая жена нового супруга Анастасии Макеевой опубликовала переписку с ней.

Светлана Малькова после скандального развода с мужем пережила немало. Она терпела унижения и даже судилась с опекой из-за своих четверых детей. Многие поклонники обвиняют Макееву в том, что она никак не может отстать от и без того несчастной женщины, семью которой она разрушила. Но певица твердо стоит на своем. Она не хочет ни перед кем оправдываться и готова бороться за свое счастье до конца.

На днях Светлана Малькова опубликовала переписку со своей соперницей, в которой Анастасия Макеева оскорбляет ее и унижает. Это было осенью прошлого года, когда страсти во всю кипели.

"Ты сама делаешь все, чтобы идти мыть посуду ради оплаты коммуналки. Может, тебе психолога хорошего посоветовать?", – писала Анастасия Макеева женщине, у которой увела мужа.

Также звезда советовала Светлане заняться собой и перестать строить из себя жертву. и даже угрожала тем, что она может остаться у разбитого корыта. Также она писала, что таких6 как она, "отымели без Вазелина", что она брошенка с зарплатой в 20 тысяч рублей и дура, которая сидит в своей деревне.

"Ты, типа, воспитанная, а сама вся ядом исходишь. Будешь старая и одинокая! Займись собой, улыбайся", — добавила Макеева.

Скорее всего, певица не ожидала, что ее слова станут достоянием общественности, когда писала все это. Теперь это представило ее не в лучшем свете. При том, что ее репутация и так сильно пострадала после скандала.