Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах

В этом году фестиваль "Славянский базар" в Витебске отметил свой юбилей. Однако наряды звезд крайне разочаровали многих. Ситуацию прокомментировал стилист Руслан Громов.

Образы Ларисы Долиной крайне впечатлили эксперта. Знаменитость вышла на сцену в трендовом пижамном костюме с блестками. Стилист отметил, что идея была неплохой, но конкретно этот вариант выглядел крайне "нелепо". Он подчеркнул, что сама ткань выглядит некачественной, а пошив оставляет много вопросов. "Не китайская ли подделка?" – задумался он. По мнению специалиста, исполнительница решила сэкономить на наряде.

Второй выход Ларисы Александровны также не воодушевил Руслана Громова. Он рассказал, что сияющее синее платье полнит звезду и подчеркивает ее возраст. Третий образ он назвал "нарядом Снегурочки" и указал, что от него следовало бы и вовсе избавиться. По его мнению, платье просто "размыло" стройную фигуру певицы. Он сообщил, что такие образы настолько вышли из моды, что их игнорируют даже "провинциальные выпускницы".

Не оценил специалист и образ Елены Ваенги. По его словам, он не увидел ничего интересного и нового в ее костюмах. "Цыганский образ", – заявил Руслан. Не понравился ему также выход Ирины Апексимовой. По его мнению, с такими внешними данными ведущая мероприятия могла бы выглядеть великолепно, если бы обратилась к грамотным стилистам.

Участь Ларисы Долиной и других ее коллег постигла и Тамару Гвердцители. Она облачилась в модное платье-халат, но образ, по мнению специалиста, не удался. Все дело в фигуре знаменитости. Руслан Громов отметил, что такие наряды могут позволить себе лишь очень худые и высокие женщины.

