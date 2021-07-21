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Шоу-бизнес
"Важно быть мягкой": оставшаяся без мужчины Долина заговорила о покорности

"Важно быть мягкой": оставшаяся без мужчины Долина заговорила о покорности

Лариса Долина в своей жизни прошла через невероятное количество испытаний, чтобы стать той женщиной, на которую равняются многие. Она поделилась откровениями.
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Оказалось, что, несмотря на некоторую жесткость и силу артистки, она давно поняла, что женщина обязательно должна уметь идти на компромиссы. Она отметила, что ей самой эта "гибкость" сперва давалась крайне непросто, но нужно было учиться. По мнению знаменитости, если мужчину не устраивают слова избранницы или ее действия, то гораздо лучше промолчать, чем вступать в дискуссию.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Лариса Александровна подчеркнула, что при таком мудром решении есть шанс, что мужчина и сам поймет, что был не прав, что намного приятнее и полезнее, чем конфликт. "Важно быть мягкой", – заявила исполнительница. Лариса Долина считает, что представительницы прекрасного пола должны всегда оставаться женственными и следить за своими словами, чтобы не обидеть возлюбленного.

Артистка рассказала, что одно из главных правил семьи заключается в том, чтобы хорошо подумать перед тем, как что-то сказать близкому человеку. При этом певица не боится говорить о собственных неудачах в любви. Она призналась, что однажды осталась одна на руках с грудным ребенком без денег и какой-либо помощи. Однако все трудности удалось преодолеть.

По словам Ларисы Долиной, компромиссы были необходимы не только в личной жизни, но и в творчестве. В советское время ей приходилось петь песни, которые нравились ее начальству, а вовсе не ей самой. Однако тогда артистка придумала способ. Она делала все, чтобы искренне полюбить неугодные композиции.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 11:12 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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