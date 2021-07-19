"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой

Лариса Долина активно ведет свой микроблог в "Инстаграм". В ленте народной артистки регулярно появляются как актуальные, так и архивные кадры, которые всегда становятся для поклонников звезды настоящим откровением. Накануне Лариса Долина показала фолловерам, как она ходила в гости к самой Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину.
Артистка опубликовала по ее собственным словам "уникальное видео", на котором Примадонна играет на пианино, а ее дочь Лиза и внучка Ларисы Александровны Саша танцуют под аккомпанемент. Певица рассказала, что это видео было снято несколько лет назад в Юрмале, когда она пришла в гости к Примадонне. Оказалось, что популярных артисток связывают теплые отношения. Исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что она очень любит семью Пугачевой, и сердечно поблагодарила хозяев за былое гостеприимство – об этом сообщил Пятый канал.
В комментариях артистке ответил Максим Галкин. Юморист отметил, что все эти чувства взаимны, и назвал воспоминания Долиной замечательными. Также веселые смайлы под постом народной артистки оставили Игорь Николаев и Игорь Крутой. Поклонники Долиной также похвалили видео и порадовались тому, что между знаменитостями существует такая крепкая дружба.
Ранее о важном уроке, полученном от Аллы Пугачевой, рассказал Сергей Пенкин.
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