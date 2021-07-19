Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Понедельник
19 июля
Лента новостей
12:34
Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли
12:21
"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии
12:10
"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей
11:58
Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние
11:52
Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами
11:41
Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров
11:33
Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования
11:15
"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой
11:04
Ровесница 7-летней дочери: пережившую метаморфозы Асмус заподозрили в пластике
10:53
"Шик": Высоцкая в бикини довела публику до экстаза
10:52
В Подмосковье электричка насмерть сбила троих человек
10:36
Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах
10:35
"Конец эпохи Зеленского": генерал украинской армии предупредил о скором Майдане
10:32
Как избежать ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусу
10:19
"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой
10:13
"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании
09:50
В Госдуме высказались о полной отмене пенсионной реформы
09:42
Перенесший страшную болезнь Корнелюк страдает от последствий
09:31
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
09:21
В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару
09:06
Москвичей начали пускать в рестораны без QR-кода
08:53
"Поведение крайне осторожное": эксперт Дудчак удивлен позицией Лукашенко по Крыму
08:52
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
08:43
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб
08:30
Жителей европейского юга России предупредили о 40-градусной жаре
08:29
Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками
08:07
Прикованного к инвалидному креслу 65-летнего Носкова в Витебске сопровождала бригада врачей
06:42
Ходченкова спасла Слепакова от печальной участи
04:09
Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что
02:21
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля
00:06
"Куча каких-то не тех мужчин вокруг": известная актриса Кузнецова вымолила мужа в храме
22:04
Бледанс пустилась во все тяжкие с Шурой
20:19
Объявлено об уходе Бритни Спирс
18:30
"Это кольцо безвластия?": переговоры Зеленского с Меркель оценили
18:27
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
18:05
Вторая дочь: Долина не может принять смерть Началовой
17:52
38-летняя Ковальчук показала себя без прикрас
17:37
В Киеве назвали причину переноса визита Зеленского в Вашингтон
17:23
Исхудавший Юдашкин перепугал россиян
17:02
Зудина рассекретила ужасную деталь отношений с Табаковым
16:19
Стало известно об инфицировании Заворотнюк
16:08
Почему едва стоящая на ногах от недомогания МакSим не отменила роковое выступление
15:58
“Всю ночь смотрела на него”: Алентова вспомнила любопытный случай из жизни Меньшова
15:55
Украинским гражданам советуют готовиться к худшему в ситуации с "Северным потоком-2"
15:28
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
13:48
Опальному экс-министру Авакову предложили возглавить новый Майдан
13:32
Могила Мамонова утонула сразу после похорон
13:04
Бородина заговорила об омерзительных изменах на фоне развода
12:25
Саакашвили рассказал о планах США по захвату ДНР
12:14
"В случае с Началовой тоже опровергали": менеджер тяжелобольной МакSим посеял панику странным заявлением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом
Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков
"Даем возможность играться в войну": генерал ВСУ хочет закидать российских военных трупами
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой

"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой

Лариса Долина публично предалась воспоминаниям о дружбе с семьей Аллы Пугачевой.

Продолжение: Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах
прочитано 479 раз

Лариса Долина активно ведет свой микроблог в "Инстаграм". В ленте народной артистки регулярно появляются как актуальные, так и архивные кадры, которые всегда становятся для поклонников звезды настоящим откровением. Накануне Лариса Долина показала фолловерам, как она ходила в гости к самой Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину.

ПО ТЕМЕ

Долина заговорила об еще одном ребенке

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Артистка опубликовала по ее собственным словам "уникальное видео", на котором Примадонна играет на пианино, а ее дочь Лиза и внучка Ларисы Александровны Саша танцуют под аккомпанемент. Певица рассказала, что это видео было снято несколько лет назад в Юрмале, когда она пришла в гости к Примадонне. Оказалось, что популярных артисток связывают теплые отношения. Исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что она очень любит семью Пугачевой, и сердечно поблагодарила хозяев за былое гостеприимство – об этом сообщил Пятый канал.

В комментариях артистке ответил Максим Галкин. Юморист отметил, что все эти чувства взаимны, и назвал воспоминания Долиной замечательными. Также веселые смайлы под постом народной артистки оставили Игорь Николаев и Игорь Крутой. Поклонники Долиной также похвалили видео и порадовались тому, что между знаменитостями существует такая крепкая дружба.

Ранее о важном уроке, полученном от Аллы Пугачевой, рассказал Сергей Пенкин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 10:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Разразился скандал
Шоу-бизнес

Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками

Чем мэтр радует Сашу
Шоу-бизнес

"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании

У каждого – свой организм

Шоу-бизнес

Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования

Экс-супруга Кержакова решилась на откровение

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+