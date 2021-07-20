"Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей

Экс-супруга Романа Малькова разместила в Сети личную переписку. Муж Анастасии Макеевой пошел на денежный шантаж.

Новоиспеченный избранник Анастасии Макеевой успел прославиться на всю страну, как уклоняющийся от алиментов многодетный отец. Какой бы сложной ни была личная жизнь Романа Малькова, ясно одно: деньги для мужа актрисы не пустой звук. В Сети появился диалог мужчины с бывшей супругой. В нем партнер Макеевой отказывается перечислять средства на содержание детей, ссылаясь на то, что столкнулся с неблагодарностью.

В переписке Светлана уверяла Романа, что денег катастрофически не хватает, дети хотят есть, им нужно учиться, да и вообще он должен оказывать отпрыскам финансовую поддержку. В ответ на просьбы бывшей возлюбленной Мальков написал, что станет отправлять средства наследникам только в том случае, если они переедут в Россию и будут выражать к нему почтение. "Раз я не заслужил уважения, то иди и сама за все плати. Нет уважения — нет денег. Больше ни рубля, ни евро", — объявил избранник артистки.

Напомним, Анастасия Макеева подралась с экс-супругой Романа Малькова вследствие разбора полетов на ток-шоу. Как бы ни пыталась актриса после этого примириться с оппоненткой, та отказалась идти на компромисс. Между Светланой и Анастасией сохранились напряженные отношения, они по-прежнему обмениваются колкими замечаниями и винят друг друга в разразившемся скандале.