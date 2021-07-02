Во МХАТе шокированы предательством Дорониной

Артистка обратилась к главе государства с просьбой отстранить от занимаемой должности художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. В театре не ожидали такого предательства от знаменитости.
В учреждении культуры также отметили, что не слышали о письме Татьяны Дорониной президенту. Более того, в театре сомневаются в том, что послание было отправлено Владимиру Путину.
Секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина напомнила, что сама Татьяна Доронина, являющаяся президентом театра, давно там не была и не видела свежих постановок.
Она предложила актрисе приступить к своим обязанностям, поскольку за это 87-летняя звезда получает зарплату. Кроме того, Мусина-Пушкина считает, что странное послание главе государства было написано специально с целью распространения в СМИ.
Представитель МХАТа полагает, что Татьяной Дорониной могут управлять в корыстных целях некие люди. О том, кто эти злопыхатели, Мусина-Пушкина не знает. Напомним, что два года назад у Татьяны Дорониной уже была аудиенция с президентом, но после этого дела в театре не изменились.
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