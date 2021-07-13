В семье покойной Мордюковой произошла новая трагедия

Стало известно, что исчезла родная сестра Нонны Мордюковой.

85-летняя Наталья Катаева – единственная наследница артистки. Ее экс-невестка Лилиана Новикова рассказала, что уже несколько месяцев не может связаться с родственницей. Женщина не отвечает на звонки.

По словам Новиковой, все телефоны заблокированы. О том, где находится престарелая сестра Нонны Мордюковой, никто не знает. Родные подозревают, что женщину могут удерживать дома силой, вынуждая переписать квартиру. По словам бывшей невестки, она была уверена, что рядом с Катаевой надежные люди.

Если Наталья Катаева не выйдет на связь в ближайшее время, близкие сообщат в полицию. Напомним, Нонна Мордюкова умерла в 2008 году. Долгое время за актрисой ухаживала сестра. Артистка завещала ей все свое имущество.

Два года назад скончался сын Натальи Катаевой. Позже выяснилось, что у него были внебрачные дети. Сестра Нонны Мордюковой поступила по совести, разделив столичную квартиру между внуками. Однако жить вместе родственники не смогли. В семье происходили постоянные скандалы. Женщина отгородилась от близких железной дверью.