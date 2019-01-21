Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой

За трехкомнатную квартиру народной артистки Нонны Мордюковой борются не родные внуки, а двоюродные. Через десять лет после смерти знаменитой актрисы появились люди, желающие отщипнуть кусочек от этого лакомого пирога.

Звезда советского кино Нонна Мордюкова свою квартиру в столице, которая сегодня стоит не один миллион рублей, завещала родной сестре – Наталье Викторовне Катаевой. Теперь родственнице артистки нет покоя, женщину терроризируют внуки.

Недавно 24-летний Даниил Катаев стал гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Молодой мужчина заявил, что хочет наладить отношения с бабушкой Натальей Катаевой и отцом Евгением. Он уверял, что ни на какое наследство не претендует. Тот эфир, как показалось, закончился на доброй ноте – Наталья Викторовна взяла телефон внука и обещала позвонить.

Однако уже в следующей программе, которая увидела свет 21 января, Даниил сообщил, что ни бабушка, ни отец на контакт не вышли. Теперь намерения молодого человека изменились – он будет претендовать на жилплощадь покойной знаменитости.

К слову, этот выпуск был богат на неожиданности – объявилась предполагаемая внучка и бывшая невестка Натальи Викторовны. Москвичка Елена Петровна Катаева сообщила, что была женой Евгения и родила от него дочь.

"В 89-м году я познакомилась с моим будущим мужем Катаевым Евгением Петровичем. Он жил на тот момент в доме в Лаврушинском переулке, 17, строение 2 – это один из шести элитных домов в Москве. В 90-м году я вышла за него замуж. Все хорошо было, родилась дочь Кристина", – рассказала женщина.

По словам Елены Петровны, этот брак распался из-за неверности Евгения. Он не скрывал свои похождения от жены. "Четыре месяца было Кристине, когда Евгений Петрович ушел", – вспомнила москвичка.

Также невестка Натальи Викторовны сообщила, что ее дочь Кристину незаконно лишили жилплощади. Якобы ее свекровь и экс-муж, приватизируя квартиру в Лаврушинском переулке, незаконно выписали девочку, чтобы та не могла претендовать на квадратные метры, положенные ей как несовершеннолетней.

28-летняя Кристина Судникович (в девичестве Катаева) также появилась в студии. "Да, я хотела бы претендовать на наследство", – без тени смущения сообщила девушка, правда, позже она отметила, что мечтает познакомиться с отцом, которого не помнит.

Наталья Катаева при появлении Кристины и Елены заявила, что не знает этих женщин. Однако, когда редакторы шоу продемонстрировали в эфире фотографии со свадьбы Евгения и Елены, к пожилой женщине внезапно вернулась память.

Присутствующие в студии эксперты пытались разобраться, на что именно претендуют Кристина и Даниил, ведь их бабушка и отец ныне здравствуют и уходить в мир иной не собираются. К сожалению для зрителей, этот вопрос так и остался без ответа.

После ведущий шоу Дмитрий Борисов сообщил, что внуки Натальи Викторовны прошли ДНК-исследование, чтобы выяснить, являются ли родственниками друг другу. "Вероятность того, что Даниил и Кристина являются единокровными родственниками, то есть у них один биологический отец, составляет 98%. Наиболее вероятно, что у них один отец", – зачитал Борисов результаты тестирования.