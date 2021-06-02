Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода

Теледива призналась, что была не в силах простить предательство супруга – продюсера Евгения Машкова. В своем микроблоге девушка поведала, что в настоящее время испытывает гнев и злость. Она заверила, что подобного с ней не было уже 20 лет.
Натали Неведрова отметила, что лучше быть в таком состоянии, чем страдать от обиды, хотя и она ее время от времени накрывает. В такие мгновения ведущей хочется реветь, чтобы выплакать всю боль. При этом она подчеркнула, что находит в себе силы жить дальше и не думать о том, что ее можно сломать.
Озвучила знаменитость и причину развода. Экс-ведущая "Орла и решки" заявила, возлюбленный ее предал, передает " target="_blank">Пятый канал. К слову, решение о расставании пара приняла еще в прошлом году после восьми лет брака. Натали отметила, что все годы, проведенные вместе, они жили без скандалов.
Девушка рассказала, что просто научилась молчать, чтобы не провоцировать ссоры. Неведрова добавила, что делала это, чтобы не расстраивать сына и дочь.
Напомним, минувший год был для ее семьи трудным. Теледива потеряла ребенка. Им с мужем даже пришлось после этого посещать психолога, но брак все равно сохранить не удалось.
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