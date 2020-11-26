Случился выкидыш: в семью ведущей "Орла и решки" пришла беда

Бывшая ведущая программы "Орел и решка" готовилась в третий раз стать мамой. Однако этому не суждено было случиться.

Ведущая Наталья Неведрова родила двоих детей. Ее радости не было предела, когда она узнала о приближающемся очередном пополнении в семействе. Но у нее случился выкидыш.Стоит отметить, что со второй беременностью журналистки тоже было не все так гладко. Два года назад она, будучи в положении, попала в ДТП. Машина толкнула ее и едва не задавила. К счастью, все обошлось. На этот раз судьба ей не благоволила.

ПО ТЕМЕ На беременную телеведущую наехала машина

Наталья призналась, что ее старшая дочка до сих пор не знает, что братик или сестричка не родится. Неведрова не знает, как сказать о горе девочке.

"Не знаю, что меня останавливает, ведь я прекрасно понимаю, что ей не нужны подробности. Но каждый раз, когда дело идет к этому, меня будто замораживает, я стою, как дурак, и нервно улыбаюсь", – написала Наталья Неведрова в своем "Инстаграм".

Старшей телеведущей уже пять лет. Еще один ребенок родился в 2019 году. Сейчас Наталья занимается блогерской деятельностью и активно развивает свой "Инстаграм". Она старается полностью отдаваться материнству и делится опытом.