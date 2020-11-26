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Шоу-бизнес
Случился выкидыш: в семью ведущей

Случился выкидыш: в семью ведущей "Орла и решки" пришла беда

Натали Неведрова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая ведущая программы "Орел и решка" готовилась в третий раз стать мамой. Однако этому не суждено было случиться.
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Ведущая Наталья Неведрова родила двоих детей. Ее радости не было предела, когда она узнала о приближающемся очередном пополнении в семействе. Но у нее случился выкидыш.Стоит отметить, что со второй беременностью журналистки тоже было не все так гладко. Два года назад она, будучи в положении, попала в ДТП. Машина толкнула ее и едва не задавила. К счастью, все обошлось. На этот раз судьба ей не благоволила.

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Наталья призналась, что ее старшая дочка до сих пор не знает, что братик или сестричка не родится. Неведрова не знает, как сказать о горе девочке.

"Не знаю, что меня останавливает, ведь я прекрасно понимаю, что ей не нужны подробности. Но каждый раз, когда дело идет к этому, меня будто замораживает, я стою, как дурак, и нервно улыбаюсь", – написала Наталья Неведрова в своем "Инстаграм".

Старшей телеведущей уже пять лет. Еще один ребенок родился в 2019 году. Сейчас Наталья занимается блогерской деятельностью и активно развивает свой "Инстаграм". Она старается полностью отдаваться материнству и делится опытом.

Автор: 26 ноября 2020, 16:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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Наталья Неведр-ж-и-д-0-ова репти!Вселенная останавливает рождение рептилоидных вы-б-л-я-д-к-0-в!
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