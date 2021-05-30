Машина всмятку: Известный дизайнер Потемкина разбилась в жуткой аварии

Российский стилист Белла Потемкина стала жертвой жуткого ДТП. Знаменитость не справилась с управлением.

Светская львица Белла Потемкина пострадала в автокатастрофе под Москвой. В Сети появились кадры с места происшествия. Иномарка дизайнера превратилась практически в груду железа. Есть предположения о том, что восстановить автомобиль после ДТП уже не получится. О том, получила ли серьезные травмы Белла Потемкина, не сообщается. Тем не менее женщина общается с подписчиками в инстаграм-аккаунте и поддерживает дискуссию о случившемся.

"Мокрые дороги, плюс сидела в телефоне. Никогда так не делайте", — объявила стилист в личном блоге. Она призналась, что еще не отошла от испытанного шока. Теперь женщина уверена, что все внимание за рулем нужно уделять дороге, а в жуткой аварии она виновата сама, так как решила проверять сообщения в мессенджере вопреки правилам дорожного движения.

Пользователи Сети посочувствовали дизайнеру и выразили свое мнение о страшном событии. "Очень жаль, но главное, что все живы. Как говорят в таких случаях, спасибо Господи, что взял деньгами", "Телефон — зло. Каждый второй за рулем сидит в телефоне", "Не понимаю таких людей, когда сидеть в телефоне за рулем дороже безопасности и жизни. Одни понты, вот и получила свое", — написали россияне о происшествии с Беллой Потемкиной.

