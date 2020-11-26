Стеснение пропало: Лазарева прямо в эфире сообщила про месячные

Рассказывать об интимных вещах всегда трудно. Даже слово "менструация" 54-летней Татьяне Лазаревой оказалось произнести тяжело. "Говорю про это с холодком и ужасом внутри, потому что отношусь к тому поколению, в котором об этом не принято говорить, – пояснила актриса. – Внутренний критик мешает нам".



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