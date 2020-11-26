Стеснение пропало: Лазарева прямо в эфире сообщила про месячные

Татьяна пытается убедить себя и окружающих, что менструация – это нормально, и "каждая женщина каждый месяц испытывает". Поэтому поводов для стеснения месячных выделений нет.
"В нашем обществе это табуированная тема, как и вопрос мастурбации, – говорит Лазарева. – Мы все это делаем, мы все про это знаем, но не говорим. И мужчины, и женщины знают, что каждые 28 дней начинаются месячные. Но предпочитают молчать. Хотя я от этого ни лучше, ни хуже не становлюсь".
"Хотя нет, в этим моменты хуже я все-таки становлюсь, и человеку, который рядом со мной, стоит про это знать, – смеется Лазарева. – Мол, чувак, у тебя осталось два дня, чтобы помыть посуду, а то я тебя разорву на куски".
Татьяна знает, что многие женщины в "такие" дни физически не могут выполнять какие-то действия. "Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь страхование будет покрывать нам эти один-два дня в месяц, когда женщина не сможет выходить на работу", – говорит Лазарева.
Пока же она в эфире своего видеоканала "Истории внутри нас" предложила запустить в социальных сетях хэштеги "Каждые29днейуменяпроисходятмесячные" и "Ятожеменструирую", предложив говорить про физиологию с мальчиками и девочками, чтобы внезапно пришедшие месячные не становились шоком.
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