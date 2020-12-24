"А че не смешно?": Лазарева и Шац попали в окружение людей с автоматами

С супругой Татьяной Лазаревой актер прославился благодаря шоу "О.С.П.– студия". Вместе с популярностью появились и заказы на ведение частных мероприятий. По словам артиста, в начале 2000-х их клиентами были разные люди – например, попадались и криминальные авторитеты.
Михаил Шац вспомнил, как однажды они с женой поехали в Ялту на корпоратив. Именинником был местный бандит, а мероприятие проходило в отеле в окружении людей с автоматами. Как отметил артист, позднее этого мужчину убили. "Но он нарывался, это было видно", – говорит юморист.
Актер заявил, что вечеринка проходила в "лучших" традициях того времени: драки, хамское поведение, агрессивные и пьяные люди вокруг. В какой-то момент Михаил Шац и Татьяна Лазарева оказались лицом к лицу с именинником в окружении автоматчиков, и бандит с каменным лицом спросил у артистов: "А че не смешно?".
Юморист отметил, что на выступлениях случалось всякое, но были и адекватные люди. "Конечно, период накопления капитала сыграл с людьми разные шутки", – говорит Михаил Шац.
Напомним, у актера и его супруги Татьяны Лазаревой двое дочерей. Большую часть времени артистка живет в Испании вместе с младшей наследницей. Михаил Шац работает в Москве. Некоторое время назад ходили слухи о разводе пары, однако они не подтвердились.
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