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Шоу-бизнес
"Недалекость и бескультурье!": Соседов возмущен богатством жирующих зажравшихся звезд

"Недалекость и бескультурье!": Соседов возмущен богатством жирующих зажравшихся звезд

Большие и малые звезды обожают показывать, какие они счастливые, успешные, богатые. Алла Пугачева даже спела про это в композиции "Счастья на показ". Там есть такие слова: "Вся наша жизнь, словно бал лицемерия, где все счастливы, только не верьте нам".
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"Наши так называемые звезды состоят из сплошных понтов, – полагает музыкальный критик Сергей Соседов. – Не раз это озвучивал и готов еще сто раз повторить: артистам нельзя жить так роскошно и так богато, когда их зрители, для которых они и работают, в большинстве своем живут очень бедно. Неприлично перед зрителем кичиться своим богатством, показывая в глянцевых журналах и на ТВ свои шикарные дома, свои замки, яхты, автомобили..."

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Вспомнилась балерина Анастасия Волочкова, которая обожает хвастаться. "Подаренный белый "Майбах" – мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы – тоже мне! И мои! Объятия любимого человека – тоже мне!", – часто сообщает она в соцсетях.

Соседов полагает, что показывать своей богатство – это дурновкусие и пошлость. "Откуда это взялось? Прежде всего от плохого воспитания. Наши звездульки родились и выросли на птичьем дворе. Поэтому и ведут себя соответствующе. Показывают во всей красе свою недалекость и бескультурье", – возмущен Соседов.

Критик задается вопросом, с какой стати деятели шоу-бизнеса вообще богаты, на каком основании они зарабатывают миллионы? Ведь многие люди просто сводят концы с концами. Ведь по данным Росстата за 2020 год, средняя зарплата жителей Москвы составляла порядка 90 тысяч рублей, а в регионах и того меньше.

"Они каким-то тяжелым трудом зарабатывают деньги на свои лимузины? Вкалывают в шахтах? Жертвуют здоровьем? Рискуют жизнью? Нет. Хотя очень любят говорить о том, как им трудно все дается, как они себя изнуряют. Но это неправда. Мне непонятно, за что им платят огромные деньги", – кричит Соседов.

Напомним, журнал Forbes регулярно публикует списки звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Первое место в нем несколько лет занимал Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград" — его заработки оценивались в 8,8 миллионов долларов. Доходы Филиппа Киркорова составляют, по мнению экспертов, 6,6 миллионов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 08:53 Источник: "Откровения звезд" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Интересно....
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кроме интерьера квартир, кто нибудь видел дома Кобзона, Виннер-Усмановой, Магамаева и т.<цензура>. наших легенд? их машины, "их" отели? не думаю... , зато растягательница ног - надо не надо - везде их растягивает, как пример. и Соседов прав - скромнее надо быть
Гость729312
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Остаётся надеяться, что это схлынет как малиновые пиджаки. Все меньше встречаешь "шо?". И показывать эту псевдо роскаш будет просто стыдно.
Гость 13620
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Комплексы бывших нищебродов. От осинок апельсинки не рождаются.
Гость734259
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Духовная убогость - вот в чем кроется причина такого поведения богатых русских. Никогда ничего подобного вы не увидите в цивилизованных странах.
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