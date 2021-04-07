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"Не торопись взрослеть": дочь Алсу шокировала россиян сменой имиджа

"Не торопись взрослеть": дочь Алсу шокировала россиян сменой имиджа

Наследница певицы Алсу преобразилась до неузнаваемости. Микелла Абрамова предстала с новым цветом волос и макияжем.
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12-летняя дочь исполнительницы показала в "Инстаграм", как выглядит теперь. На снимках видно, что девочка осветлила волосы и использовала косметику. В новом имидже она отошла от детского образа.

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 Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Поклонники разделились на два лагеря. Одни осыпали Микеллу Абрамову комплиментами, отметив, что она распустилась, словно роза. "Красавица", – констатировали они.

Другие же посчитали, что дочери певицы Алсу еще рано становиться взрослой. "Ей точно 12 лет?", "Не торопись взрослеть, назад не отмотать увы, только становиться и выглядеть старше", "А зачем так гримировать ребенка? Смотрится очень старше своих лет", – высказались фолловеры.

Напомним, в 2019 году девочка попала в громкий скандал после участия в шоу "Голос. Дети" Первого канала. Тогда наследница певицы Алсу победила в проекте, но из-за поднятой шумихи с нечестным подсчетом голосов телеканал аннулировал результаты голосования. После этого Микеллу Абрамову затравили в соцсетях.

Несмотря на это, дочь певицы Алсу не бросила музыку и доказывает своими выступлениями, что имеет настоящий талант. Кроме того, девочка попробовала себя в роли телеведущей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Певица Алсу. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 02:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

комментарии

Ответить:

М
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Микелла всегда выглядит старше своих лет да и время имеет такое, :) нет симпатии к тому, что случилось с накрутками, но надо отдать должное , что светлые волосы девочке идут да и поет она неплохо. Симпатичная в дедушку.
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