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Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии

Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии

Недавно Владимир Пресняков перенес серьезную операцию. Музыкант поделился деталями своего самочувствия.
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Сейчас Владимиру Преснякову-старшему 75 лет. Долгое время многие поклонники искренне восхищались его сохранностью и радовались за композитора. Однако оказалось, что всегда позитивному Владимиру Петровичу пришлось пережить непростой период.

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Артист признался, что не так давно он лишился почки. Всему виной стало онкологическое заболевание. Сперва он почувствовал острую боль в боку, но был уверен: ничего страшного там нет, просто возраст накладывает свой отпечаток. Обследование показало злокачественную опухоль. Владимир Петрович не отчаивается и открыто говорит о том, что многие люди спокойно живут без почки, а потому и у него нет причин для паники.

Музыкант отметил, что сейчас его самочувствие в норме. Он старается следовать всем рекомендациям медиков и соблюдать режим. Единственно, что сейчас расстраивает Владимира Преснякова – слабость. Из-за повышенной утомляемости он пока не может играть в футбол. Однако старается никому не жаловаться.

Владимир Петрович проходит химиотерапию, но уверяет, что сейчас процедура просто профилактическая. Недуг настолько шокировал артиста, что долгое время он скрывал свой диагноз даже от любящей супруги. Не хотел волновать ее лишний раз. Однако сейчас Елена Петровна обо всем знает и активно поддерживает мужа.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 08:29 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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