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"Не знаешь, как бороться с этой болезнью": Пресняков оказался на грани жизни и смерти

"Не знаешь, как бороться с этой болезнью": Пресняков оказался на грани жизни и смерти

Недавно Владимир Пресняков отметил день рождения. На торжество он пригласил друзей. Однако мало кто из собравшихся знал, что этого праздника могло и не быть.
прочитано 590 раз

Владимир Пресняков пообщался с журналистами и рассказал, что отметил 53-летие очень весело. Певец получил много подарков. Некоторые из них он до сих пор не распаковал. Но самое трогательное поздравление супруг Натальи Подольской получил от своего пятилетнего сына Артемия.

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Наталья Юрьевна Подольская певица

По словам Преснякова, его наследник растет настоящим артистом. На празднике он без стеснения спел. Наталья всего несколько раз репетировала с сыном его выступление. Подольская восхищается Артемием, называет его удивительным ребенком.

Певец признался, что очень переживал за себя и родных, когда болел ковидом. В тот момент Владимир оказался на грани жизни и смерти. Он чувствовал себя очень плохо. Наталья настояла на том, чтобы ее супруг отправился в больницу. Когда Пресняков был госпитализирован, врачи отметили, что ситуация очень серьезная.

"Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме", – рассказал артист.

Владимир Пресняков считает, что выздоровел чудом. Когда антитела в организме исчезнут, артист вакцинируется. Певец считает, что люди не понимают, насколько опасным является коронавирус. Например, он буквально уговаривал свою мать сделать прививку.

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Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 11:40 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Преснякова и Подольскую наградили за ссоры

комментарии

Ответить:

Гость690959
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Галя
Век бы не видеть этого огрызка, его наимерзейшую харю. Блевтный <цензура> доростичный голос под стать <цензура> роже.
ткни себе в глаз и не смотри на него
ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка и вонище.
Галя
Пожаловаться Ответить
Век бы не видеть этого огрызка, его наимерзейшую харю. Блевтный <цензура> доростичный голос под стать <цензура> роже.
1

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