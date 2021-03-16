"Тайная жена" Миронова о его браке с Градовой: Она долбала Андрея

Татьяна Егорова в конце 90-х выпустила книгу "Андрей Миронов и я", в которой рассказала о своих взаимоотношениях с артистом. По ее словам, их связь длилась долгие годы, и ей не мешали ни другие романтические увлечения, ни браки.

Артистка называет себя "тайной женой" Андрея Миронова и не стыдится порочной связи. В недавнем интервью актриса рассказала, что после публикации рукописи Екатерина Градова, первая супруга артиста, перестала с ней общаться. Татьяна Егорова не понимает, почему бывшая коллега по Театру сатиры так разобиделась, ведь она прекрасно знала о романах супруга на стороне.

Знаменитость отметила, что для Екатерины Градовой в книге не было ничего из того, о чем она не была в курсе. Также, по словам Егоровой, в своих мемуарах она неоднократно называла первую жену Миронова красавицей и русалкой. "Да, там написано, что она долбала Андрея, но это правда", – говорит актриса.

Артистка считает, что Градова просто не была готова к браку с любвеобильной звездой, да и сам Миронов ожидал от нее совсем другого. По словам Егоровой, актер мечтал о жене, а не об актрисе. Он надеялся, что дома его будет ждать послушная супруга, готовая в любой момент поставить перед ним тарелку борща на накрахмаленные скатерти. Увы, Екатерина Георгиевна не собиралась посвящать себя только семье.

"Тайная жена" Миронова отметила, что, скорее всего, Градова мечтала о принце на белом коне и думала, что нашла его в Андрее. Никто не предполагал, что этот союз будет настолько недолговечным. По словам Егоровой, исполнительница роли радистки Кэт ужасно переживала расставание с мужем.

"Возможно, он был не ее мужчина", – говорит актриса.

Напомним, Екатерина Градова ушла из жизни 22 февраля этого года. Звезда ленты "Семнадцать мгновений весны" пережила первого супруга на 33 года.