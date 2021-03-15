Смерть в семье Мироновой помешала свадьбе

Несколько дней назад в честь 80-летия Андрея Миронова в "Геликон-опере" открылась выставка, на которой представили костюмы актера. На мероприятии появился и внук артиста, 28-летний Андрей Удалов.

Молодой человек пришел на открытие в сопровождении возлюбленной. Как оказалось, пара планирует пожениться. Избранницей артиста стала Ксения Гринева. Ребята вместе уже больше пяти лет, и недавно внук Андрея Миронова сделал девушке предложение.

По словам Удалова, они познакомились еще во время учебы в МГГУ. Правда, потом оба бросили институт и отправились на поиски себя. В итоге сын Марии Мироновой продолжил актерскую династию и активно снимается в кино. Его возлюбленная несколько лет назад окончила архитектурный вуз и теперь работает с театральным режиссером Павлом Каплевичем.

Как оказалось, Андрей Удалов и Ксения Гринева хотели пожениться как можно скорее, однако внезапная смерть в семье нарушила их планы. В феврале умерла мама Марии Мироновой Екатерина Градова. В итоге торжество решили отодвинуть на неопределенное время.

Стоит отметить, что родители невесты с восторгом приняли новость о предстоящей женитьбе. Мама Ксении Гриневой – гинеколог, и она надеется, что молодые в скором времени подарят ей внуков. А вот как отреагировала Мария Миронова на известие о скорой свадьбе, пока неясно. Артистка еще не пришла в себя после смерти матери.